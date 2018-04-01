بالصور.. مرض غامض يقتل القرود ويهدد حياة البشر

نيودلهي(صدى):

انتشر مرض غامض في إحدى القرى الهندية، تسبب في قتل أكثر من 100 قرد، مما أثار مخاوف من انتقال المرض الغامض إلى البشر.

حيث توفي جميع القرود في غضون أسبوع واحد فقط في ولاية اوتار براديش، مما أدى إلى الذعر بين القرويين.

ولم يستطع أحد أن يشرح حتى الآن كيف مات الكثير من القرود، التي كانت تجوب بحرية حول القرية، فقد ماتت في الولاية الشمالية.

وقال القرويون إنهم صُدموا بما حدث ويخشون انتشار وباء غير معروف خطير.