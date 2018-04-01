سلاح فعال لحرق السعرات الحرارية بالبيت

برلين(صدى):

قالت مبادرة حماية المستهلك الألمانية إن ” شغل البيت ” المزعج سلاح فعال لحرق السعرات الحرارية، حيث أن المجهود البدني المبذول أثناء التنظيف الشاق يضاهي تأثير الرياضة.

وأوضحت أن المرأة، التي يبلغ وزنها 70 كيلوغراماً، يمكنها حرق نحو 75 سعراً حرارياً من خلال مسح بلاط الحمام لمدة 15 دقيقة.

ويمكن حرق نحو 200 سعر حراري من خلال استخدام المكنسة الكهربائية لمدة 30 دقيقة ومسح الأرضيات لمدة 15 دقيقة.

ويمكن حرق 320 سعراً حرارياً من خلال الصعود والنزول المتكرر من السلم على مدار ساعة أثناء تنظيف النوافذ، حيث يعمل السلم في هذه الحالة كجهاز رياضي.

ولتحقيق استفادة حقيقية من ” شغل البيت ” ينبغي النظر إليه من منظور رياضي، فعلى سبيل المثال ينبغي أثناء التنظيف شد عضلات البطن والمقعدة والاحتفاظ بها في هذا الوضع لبرهة من الوقت.

كما ينبغي مد الذراعين بشكل مقصود أثناء تنظيف النطاقات العلوية من النوافذ، كي تحاكي الحركة تأثير تمارين الإطالة.

ولتنظيف النطاقات السفلية ينبغي الجلوس في وضع القرفصاء، ثم رفع الجسم مجدداً بقوة بعد الانتهاء من التنظيف.

ومن المهم أيضاً أداء ” شغل البيت ” بشكل متواصل لمدة تتراوح بين نصف الساعة والساعة وبأداء سريع ورشيق، مع أخذ فترات راحة قصيرة، كي لا يتم قطع التمارين لمدة طويلة. وفي الختام، ينبغي إطالة وإرخاء العضلات.