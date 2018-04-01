ما ترينه أولا في هذه الصورة يكشف الكثير عن شخصيتك

متابعات(صدى):

قال أخصائي في علم النفس ؛تشكّل الخدع البصرية طريقةً بسيطة وممتعة لكشف الكثير عن خبايا شخصيتكِ.

الاختبار الآتي لا يقلّ متعة عن الاختبارات السابقة، وبالتالي لا تفوّتيه، وما عليكِ فعله هو بكلِّ بساطة النظر إلى الصورة المرفقة وتحديد العنصر الذي لفتكِ للوهلة الأولى!

أي عنصر رأيته أولاً؟

– إن رأيتِ السمكة أولاً: فأنتِ شخصيّة صادقة، عفوية وصريحة ولكنّكِ في المقابل إنفعالية إلى حدّ كبير. إذ أنّك لا تفكّرين ملياً بتداعيات تصرفاتكِ قبل الإقدام على إتخاذ أيّ قرار، كما أنّكِ تجدين صعوبة في السيطرة على مشاعركِ إن أغضبك أحد أو تسبب بحزنكِ. أكثر ما تكرهينه هو الكذب والخداع، فلا تمانعين التفوه بالحقيقة في مختلف الظروف، حتّى ولو تكن لمصلحتكِ.

– إن رأيتِ القطة أولاً: نظرتكِ للعالم من حولكِ ليست نمطية على الإطلاق، فأنتِ شخصية مبدعة وتعيشين في عالمكِ الخاص. ترين دائماً الشق الفنّي للأمور وتتمتعين بمخيلة واسعة تساعدكِ على إبتكار حلول خارجة عن المألوف لم تخطر ببال أحد، وذلك لأيّ مشكلة قد تواجهينها. لا تتبعين الآراء السائدة، لذلك، قد يتهمكِ من لا يعرفكِ جيّداً بالغرابة أو التمرّد.

– إن رأيتهما في الوقت نفسه: أنتِ تنتمين إلى الأقلية التي تستطيع رصد العنصرين بسرعة كبيرة وفي الوقت نفسه! هذا يدلّ على أنكِ شخصية ذكية، منطقية ومتوازنة. ترين الأمور على حقيقتها دائماً دون الإنجرار وراء عقلكِ أو قلبكِ. لذلك، يهتمّ كلّ من حولكِ بسماع آرائكِ، ويلجأون إليكِ لأخذ النصائح كلّما واجهوا أي مشكلة.