استمرار الأتربة والغبار بـ 3 مناطق في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيه متقدم لأهالي منطقة الرياض، باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم أو شبه انعدام الرؤية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تعم هذه الحالة الجوية مناطق ” الدوادمي، عفيف، شقراء، القويعية، الرياض، الزلفي، المجمعة، الخرج، حوطة بني تميم ” والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتتحرك باتجاه الشرق، وذلك بداية من الساعة 12:00 من اليوم الأحد الموافق 1 / 4 / 2018م، حتى الساعة 18:00 من اليوم ذاته.

كما حذرت الأرصاد، أهالي منطقة نجران ” شرورة والأجزاء المجاورة لها ” ، من استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، حيث تتدنى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، وذلك بداية من الساعة 5:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 16:00 من نفس اليوم.

فيما نبهت الأرصاد، أهالي منطقة القصيم ” النبهانية، الرس، البكيرية، بريدة، عنيزة، الوطاه ” والأجزاء المجاورة لها وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وتبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة القصيم، من الساعة 12:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 18:00 من اليوم ذاته.