سيرين عبد النور تكشف عن نصف مزاجها لجمهورها

نورة الشهري(صدى):

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على مشاركة متابعيها صورة لها بدت فيها مستلقية، وذلك عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت سيرين على الصورة قائلة: ” أحب الصمت فهو نصف مزاجي “.

وتفاعل الكثير من معجبيها مع هذه الصورة ، كما نالت اعجاب عدد كبير من متابعيها اللذين أثنوا على شخصيتها الجميلة والقريبة من القلب.

والجدير بالذكر أن سيرين، قد أنجبت مؤخرا مولودها الثاني ” كرستيانو “، كما انتهت من تصوير مشاهدها في بطولة خماسية ” الشهر السابع ” ضمن مسلسل “حدوتة حب “، و الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من كتابة رافي وهبة وإخراج فيليب اسمر.