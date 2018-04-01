سيرين عبد النور تكشف عن نصف مزاجها لجمهورها
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على مشاركة متابعيها صورة لها بدت فيها مستلقية، وذلك عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت سيرين على الصورة قائلة: ” أحب الصمت فهو نصف مزاجي “.
وتفاعل الكثير من معجبيها مع هذه الصورة ، كما نالت اعجاب عدد كبير من متابعيها اللذين أثنوا على شخصيتها الجميلة والقريبة من القلب.
والجدير بالذكر أن سيرين، قد أنجبت مؤخرا مولودها الثاني ” كرستيانو “، كما انتهت من تصوير مشاهدها في بطولة خماسية ” الشهر السابع ” ضمن مسلسل “حدوتة حب “، و الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من كتابة رافي وهبة وإخراج فيليب اسمر.
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