الكويت تصدر حكما بإعدام الزوجين المتهمان بارتكاب ” جريمة الفريزر “

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، حكمًا غيابيًا، بإعدام الزوجين المتهمين، بقتل الخادمة الفلبينية جوانا دانييلا ديمافيليس، وإخفاء جثتها داخل ” فريزر ” .

يجدر الإشارة إلى أن الشرطة الكويتية، اكتشفت واقعة الخادمة بالمصادفة، بعدما ذهبت لإلقاء القبض على زوجين ” لبناني وسورية ” ؛ لتورطهما في قضية شيكات بدون رصيد، وعندما فتحت الشرطة شقتهما، بأوائل فبراير الجاري بعد صدور حكم لصالح مالكها بإخلائها، وجدت جثة الخادمة داخل ” الفريزر ” .

يُذكر أنه تم اعتقال الزوجان المتهمان، بتعذيب العاملة، بعد هروبها إلى لبنان ثم سوريا، وسلمت دمشق الزوج اللبناني إلى بيروت، وتحفظت على الزوجة، وتطالب الكويت بتسليمهما للمحاكم، ورفضت لبنان طلب الكويت بتسليم المتهم، الذي قتل العاملة الفلبينية؛ وذلك بدعوى اختصاص القضاء اللبناني، بمثل تلك الحالات.