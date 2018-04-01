بورشة 911 GT3 RS موديل 2019 تتزود بباقة Weissach الجديدة في نيويورك

عادل الحربي(صدى):

عبرت بورشة 911 GT3 RS موديل 2019 المحيط الأطلنطي في أعقاب ظهورها في معرض جنيف الدولي للسيارات في بداية شهر مارس, ويتوقع أن تكون السيارة الأكثر اثارة والأخيرة في موديلات 911 وتحمل السيارة تصميم مألوف ولكن بواجهة أمامية محسنة مع وحدات اضاءة مطورة وعتبات جانبية مطورة وغطاء محرك بوحي موديل GT2 RS مع فتحتي تهوية لتحسين تبريد المكابح.

وتغييرات التصميم محدودة وتمتد من الأمام للخلف مع اسبويلر أكبر لزيادة القوة السفلية مع غطاء محرك مطور في تصميمه مع وحدة اضاءة مكابح ثالثة مدمجة. وتأتي السيارة بمقصورة مجردة من التجهيزات مع عزل صوتي أقل وبدون مقاعد خلفية . ومن ضمن تجهيزات السيارة الأخرى الداخلية مقاعد سباقية من ألياف الكربون وعجلة قيادة بغطاء ألكانتارا وألواح أبواب خفيفة الوزن.

وتحمل السيارة محرك سعة 4 لتر سداسي الاسطوانات بقوة 513 حصان وعزم دوران 468 نيوتن متر وتتصل بناقل حركة PDK من 7 سرعات وبما يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 3.2 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 312 كمساعة.

ولأن الوزن عدو الأداء، فالسيارة حصلت على صادمين من مادة خفيفة الوزن وغطاء محرك مغنسيوم ونوافذ خفيفة الوزن وأجزاء أمامية من ألياف الكربون وغطاء محرك من نفس المادة. وفي أعقاب ظهورها في معرض نيويورك فالسيارة ستبدأ مبيعاتها في الخريف بسعر 187.500 ألف دولار. كما ستأتي بباقة Weissach بسعر 18 ألف دولار فقط.

وتشمل الباقة تخفيض 5.8 كجم في الوزن بفضل استخدام مواد من ألياف الكربون تشمل السقف وأعمدة الاتزان وبعض الوصلات. ومقابل 13 ألف دولار اضافية فيمكن الحصول على عجلات مغنسيوم تقلل الوزن 11.3 كجم .