بالفيديو.. مسن يواجه انشغال أسرته بالهواتف بحيلة ذكية

عادل الحربي(صدى):

أصبح الجوال لا يفارق أيادي الشباب على وجه الخصوص خلال الفترة الأخيرة، فلا يتحركون بدونه في أي مكان، حتى في المجالس العائلية يكون الشاب ” حاضر غائب ” بسبب انشغاله بالجوال.

ولتفادي هذه الأزمة خاصة المنتشرة بين الأجيال المختلفة، قرر كبير عائلة سحب الجوالات من الحضور خلال اجتماع جمع كل أفراد العائلة؛ لضمان عدم انشغالهم بالهواتف ولقضاء وقت عائلي خاص.

وظهر في الفيديو سحب جميع الجوالات من الحضور وجمعها في مكان منفصل قبل بدء المجلس، حتى يجلس الجميع بدون هواتف كالعادات الأسرية القديمة.