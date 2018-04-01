بالفيديو.. مسن يواجه انشغال أسرته بالهواتف بحيلة ذكية
أصبح الجوال لا يفارق أيادي الشباب على وجه الخصوص خلال الفترة الأخيرة، فلا يتحركون بدونه في أي مكان، حتى في المجالس العائلية يكون الشاب ” حاضر غائب ” بسبب انشغاله بالجوال.
ولتفادي هذه الأزمة خاصة المنتشرة بين الأجيال المختلفة، قرر كبير عائلة سحب الجوالات من الحضور خلال اجتماع جمع كل أفراد العائلة؛ لضمان عدم انشغالهم بالهواتف ولقضاء وقت عائلي خاص.
وظهر في الفيديو سحب جميع الجوالات من الحضور وجمعها في مكان منفصل قبل بدء المجلس، حتى يجلس الجميع بدون هواتف كالعادات الأسرية القديمة.
fares[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يحفظه لهم وبيض الله وجهه والكبير نعمة من الله سبحانه وتعالي …………………..
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 26 دقيقة
الكبير في البيت عز واجتماع ومحبه
اعتقد ان الطريقه فيها شي من سبيل المداعبه والطرافه من قبل الشايب للمتواجدين
واعتقد انها وسيله غير مجديه فيمن لايحترم المجلس أصلا -ولو سحبت جواله وهو بدون نفس ماراح تستفيد منه الا وجه عبوس وزعلان
التربيه أساس كل شي