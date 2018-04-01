فياجرا طبيعية للرجال و النساء دون اللجوء لعقاقير

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن هناك نوعًا من الأعشاب شبيهة بالزنجبيل، تُعتبر فياجرا طبيعية للرجال والنساء فور تناولها، فهي تحسن كثيرًا من القدرة الذكورية وتؤدى إلى دفء فى العلاقة الزوجية.

وقال الأطباء إن هذه العشبة هى عشبة ” الخولنجان “، حيث أن عشبة الخولنجان تشبه الزنجبيل بأغلب تفاصيلها وعلاجاتها، فهى تشعر الجسم بالدفء الشديد خاصة فى الشتاء وتعتبر معقمة للمعدة والزكام والرشح والروماتيزم .

لذلك نصح الأطباء بتناولها مع الحليب أو العسل، فاستخدام 50جرام من الخولنجان مع كيلو عسل نخلطهم ونأخذ ملعقة صغيرة قبل كل وجبة .