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فياجرا طبيعية للرجال و النساء دون اللجوء لعقاقير

فياجرا طبيعية للرجال و النساء دون اللجوء لعقاقير
متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن هناك نوعًا من الأعشاب شبيهة بالزنجبيل، تُعتبر فياجرا طبيعية للرجال والنساء فور تناولها، فهي تحسن كثيرًا من القدرة الذكورية وتؤدى إلى دفء فى العلاقة الزوجية.

وقال الأطباء إن هذه العشبة هى عشبة ” الخولنجان “، حيث أن عشبة الخولنجان تشبه الزنجبيل بأغلب تفاصيلها وعلاجاتها، فهى تشعر الجسم بالدفء الشديد خاصة فى الشتاء وتعتبر معقمة للمعدة والزكام والرشح والروماتيزم .

لذلك نصح الأطباء بتناولها مع الحليب أو العسل، فاستخدام 50جرام من الخولنجان مع كيلو عسل نخلطهم ونأخذ ملعقة صغيرة قبل كل وجبة .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9288 ] نشر منذ 1 ساعة

يــوووووووووووه . تــوكــــــــــــــم تــــــــــــــــدرون عنـــــــــــــها .🙄🤔🙄🤔.
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*********** نــــــــدري إبــــــــها مُــــــــنذو مُبـــــــــطي ***********

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة

ودي انشدكم ياهل الخبره مابه فياقرا للحريم اظني اعطي المدام يمكن انها تلحلح وان كان مابه فياقرا للحريم اظني بتزوج عليها وحدة متساويه للزوج على سنجه ونص

[ عدد التعليقات: 9288 ] نشر منذ 59 دقيقة

يا أخ شليويح افندي =
.
إلا بـــوه فياقرا للحريم . عطــها من ذا ” الخولنجان “ مَــع الحليب أو العسل .🥛🍯.
.
ورآآآآآح تـــدعــــــــــي لــــــــي * بــس إذا مَـــــفاد مَعــــــــــها لاتَــدعــــــــــي عـــــــلاي .😊🙄😊.

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 51 دقيقة

والله لينعوى ماينفعبه لاعشبة ولاغيرها خلو عنكم الكذب والكلام الفاضي

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