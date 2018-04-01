فياجرا طبيعية للرجال و النساء دون اللجوء لعقاقير
أكد الأطباء أن هناك نوعًا من الأعشاب شبيهة بالزنجبيل، تُعتبر فياجرا طبيعية للرجال والنساء فور تناولها، فهي تحسن كثيرًا من القدرة الذكورية وتؤدى إلى دفء فى العلاقة الزوجية.
وقال الأطباء إن هذه العشبة هى عشبة ” الخولنجان “، حيث أن عشبة الخولنجان تشبه الزنجبيل بأغلب تفاصيلها وعلاجاتها، فهى تشعر الجسم بالدفء الشديد خاصة فى الشتاء وتعتبر معقمة للمعدة والزكام والرشح والروماتيزم .
لذلك نصح الأطباء بتناولها مع الحليب أو العسل، فاستخدام 50جرام من الخولنجان مع كيلو عسل نخلطهم ونأخذ ملعقة صغيرة قبل كل وجبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44930 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9288 ] نشر منذ 1 ساعة
يــوووووووووووه . تــوكــــــــــــــم تــــــــــــــــدرون عنـــــــــــــها .🙄🤔🙄🤔.
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*********** نــــــــدري إبــــــــها مُــــــــنذو مُبـــــــــطي ***********
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة
ودي انشدكم ياهل الخبره مابه فياقرا للحريم اظني اعطي المدام يمكن انها تلحلح وان كان مابه فياقرا للحريم اظني بتزوج عليها وحدة متساويه للزوج على سنجه ونص
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9288 ] نشر منذ 59 دقيقة
يا أخ شليويح افندي =
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إلا بـــوه فياقرا للحريم . عطــها من ذا ” الخولنجان “ مَــع الحليب أو العسل .🥛🍯.
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ورآآآآآح تـــدعــــــــــي لــــــــي * بــس إذا مَـــــفاد مَعــــــــــها لاتَــدعــــــــــي عـــــــلاي .😊🙄😊.
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله لينعوى ماينفعبه لاعشبة ولاغيرها خلو عنكم الكذب والكلام الفاضي