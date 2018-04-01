التحفظ على ” الجمل الأجرب ” والكشف على المواشي الواردة للمسلخ

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أوضحت أمانة الطائف، ممثلة بوكالة الخدمات، الإدارة العامة للمسالخ، أن الجمل ” الأجرب ” ، تم التحفظ عليه بتوجيه ومتابعة من أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ ولم يُذبح حتى تاريخه.

وذكرت في بيان لها، أن هناك كادرًا متخصصًا من الأطباء البيطرين، يقوم بالكشف والفحص البيطري، لكل أنواع المواشي الواردة إلى المسلخ النموذجي.

يجدر الإشارة إلى أن عدد الإعدامات الكلية، للمواشي المريضة التي وردت للمسلخ النموذجي، خلال الشهر الماضي بلغ 96 رأسًا من الماشية المريضة، كما قامت الأمانة بإعدامات جزئية، لأكثر من 3600 ذبيحة، شملت أجزاءً مختلفة منها خلال الفترة نفسها.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن الأمانة تتخذ التدابير اللازمة؛ لمتابعة الحالة الصحية للمواشي، حيث يتم فحص المواشي من أغنام وأبقار وجمال، من قِبل الطبيب البيطري المختص، قبل وأثناء وبعد الذبح، مبينة أنه إذا اتضح أنها مريضة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيتم إعدامها كليًا أو جزئيًا.

وجاء ذلك على خلفية، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام مواطن، بتصوير ورود جمل مصاب، بداء ” الجرب ” ، إلى المسلخ النموذجي، لأمانة الطائف؛ لغرض الذبح من قِبل إحدى الملاحم، التي يديرها وافدون.