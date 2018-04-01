قريبا.. قانون خاص لزواج القاصرات باليابان

طوكيو(صدى):

تقترح اليابان تطبيق قانون مدنى للحكومة اليابانية فى عام 2022، لجعل الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عامًا للإناث والذكور على حد سواء.

حيث أن هذه الخطوة طال انتظارها، كما أن المجلس التشريعى بوزارة العدل اقترح قبل عقدين من الزمن سن قانون مدنى يحدد سن الزواج عند 18 عامًا للجميع، ولكن لم يتم اعتماده.

بالإضافة إلى أن أعمار الزواج المختلفة للإناث والذكور، تمييزية وتعارض التزامات اليابان الدولية فى مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن زواج الأطفال تحت سن 18 عامًا له عواقب مدمرة للفتيات وعائلاتهن.

مع التنويه إلى أن 12 مليون صبية يتزوجن كل عام فى جميع أنحاء العالم، وأن أعلى معدلات زواج الأطفال تقع فى أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن زواج الأطفال يعتبر مشكلة فى الولايات المتحدة وأوروبا، على الرغم من أن الأعداد قليلة.