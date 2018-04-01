جامعة الأمير سطام‎ تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن بدء استقبال وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في الجامعة ” أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ ” .

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 15 رجب 1439هـ الموافق 1 أبريل 2018م، ويستمر لمدة خمسة أيام تنتهي بتاريخ 19 رجب 1439هـ الموافق 5 أبريل 2017م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة على الرابط التالي: هنا .