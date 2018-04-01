محمد صلاح يحصد أكثر من مليون صوت في الانتخابات الرئاسية المصرية

نواف السالم(صدى):

يومًا بعد يوم تزداد شعبية النجم المصري لاعب ليفربول محمد صلاح؛ على مستوى العالم؛ لما يقدمه من أداء ممتع داخل المستطيل الأخضر، بالإضافة لشخصيته وأخلاقه التي كانت سبب في تربعه على قلوب الجماهير.

وبشكل خاص تعشق الجماهير المصرية ” صلاح ” ؛ وفي لافته مثيرة عكست حب الشعب المصري للاعب؛ حصل الفرعون المصري على أكثر من مليون صوت في الانتخابات الرئاسية المصرية الجارية؛ ولكن بطبيعة الحال تلك الأصوات هي باطلة.

وعلى الرغم من أن الأصوات الباطلة هي مظهر لا يجب التشجيع عليه؛ إلا أن تلك اللافتة أبرزت عشق جنوني للاعب ليفربول.

يجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية مُرشح بها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.