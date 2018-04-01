طائرات التحالف العربي تقصف معاقل للحوثيين قرب حدود السعودية

فهمي محمد(صدى):

قامت طائرات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بقصف معاقل لمليشيات الحوثي الإيرانية، قرب الحدود الجنوبية مع المملكة.

وتركزت الغارات الجوية، على تجمعات الحوثيين في الشريط الحدودي، قبالة منطقة نجران، جنوبي المملكة العربية السعودية، حيث قامت طائرات التحالف بشن غارات على مناطق أخرى داخل الأراضي اليمنية.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر يمنية، بمقتل قائد ميداني في مليشيات الحوثي، في مواجهات مع القوات الشرعية، في جبهة ” ناطع ” بمحافظة البيضاء.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن هناك مواجهات دارت في محافظة ” تعز ” ، بجبهة الأربعين وأطراف الزنوج شمالي المدينة، فيما شن المتمردون قصفا على حي وادي القاضي في تعز، كما تعرضت الأحياء الشرقية لمدينة تعز، والقرى الواقعة شرقي جبل صبر، لقصف المتمردين الحوثيين.