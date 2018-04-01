  • الأحد 1

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. ضرب وحشي لحصان بعصا حديدية

بالفيديو.. ضرب وحشي لحصان بعصا حديدية

بالفيديو.. ضرب وحشي لحصان بعصا حديدية
بيروت(صدى):

أوضح مقطع فيديو، لحظات قاسية لشخص يقوم بضرب حصان بشكل وحشي في إحدى المناطق بلبنان.

وأظهر الفيديو الشخص الذي تبين أنه مدرب أحصنة، يقوم بضرب الحصان بعصا حديدية على رجليه حتى خارت قواه وسقط على الأرض متعبًا، بينما لم يكتف الرجل بذلك وأخذ يضربه على بطنه أيضًا.


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياويلك من الله وحسبي الله عليك 💔

[ عدد التعليقات: 44914 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياويله من الله ,,

,, يربط البحيوان ويضربه ..؟؟

,, اي قلب قاسي يحمله هذا الآدمي ..؟؟

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما في بقلبه رحمة 🙁
الله يهديه

[ عدد التعليقات: 2696 ] نشر منذ 1 ساعة

والله سيقتص منك على ما فعلت به ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *