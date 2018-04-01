بالفيديو.. ضرب وحشي لحصان بعصا حديدية

بيروت(صدى):

أوضح مقطع فيديو، لحظات قاسية لشخص يقوم بضرب حصان بشكل وحشي في إحدى المناطق بلبنان.

وأظهر الفيديو الشخص الذي تبين أنه مدرب أحصنة، يقوم بضرب الحصان بعصا حديدية على رجليه حتى خارت قواه وسقط على الأرض متعبًا، بينما لم يكتف الرجل بذلك وأخذ يضربه على بطنه أيضًا.