بالفيديو.. ضرب وحشي لحصان بعصا حديدية
أوضح مقطع فيديو، لحظات قاسية لشخص يقوم بضرب حصان بشكل وحشي في إحدى المناطق بلبنان.
وأظهر الفيديو الشخص الذي تبين أنه مدرب أحصنة، يقوم بضرب الحصان بعصا حديدية على رجليه حتى خارت قواه وسقط على الأرض متعبًا، بينما لم يكتف الرجل بذلك وأخذ يضربه على بطنه أيضًا.
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويلك من الله وحسبي الله عليك 💔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44914 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويله من الله ,,
,, يربط البحيوان ويضربه ..؟؟
,, اي قلب قاسي يحمله هذا الآدمي ..؟؟
ورد 🌸🌸[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما في بقلبه رحمة 🙁
الله يهديه
كان زمان[ عدد التعليقات: 2696 ] نشر منذ 1 ساعة
والله سيقتص منك على ما فعلت به ..