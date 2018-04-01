” البيئة ” تكشف حقيقة المقطع المتداول بشأن جراد يغزو المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن هبوط أسراب من الجراد من السماء على المملكة، حيث أوضحت أن المقطع قديم، يعود لعام 2014 م.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المقطع يعود لواقعة سابقة حدثت في عام 2014، لافتًأ إلى أن الموسم الحالي جاف في مناطق التكاثر، فالبيئة غير مهيأة لذلك.

جدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطعًا فيديو لأسراب من الجراد تغزو سماء منطقة حائل، وعلقوا عليها بأنها حادثة جديدة، وذلك قبل أن تكشف وزارة البيئة حقيقة الأمر.