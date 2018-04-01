وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ” عبدالله البراك “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للمواطنين ولغير المواطنين، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها، في مناطق المملكة الكبرى؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي ثاني- لحام الأنابيب.

– مهندس ميكانيكي ثاني- معدات دوارة.

– مهندس ثاني مراقبة العمليات.

– مهندس ثاني التآكل.

– مهندس ثالث أجهزة: وظيفتين.

– مهندس ثالث سلامة/ منسق الأمثال.

– مفتش مدني: وظيفتين.

– مفتش كهربائي: وظيفتين.

– مفتش تخطيط: وظيفتين.

– مهندس رابع منسق امتثال الحقل: وظيفتين.

– مهندس رابع شبكات: وظيفتين.

– مراقب ثاني أجهزة: وظيفتين.

– فني أول اتصالات.

– فني أجهزة.

– فني معادن.

– منسق أمثال الحقل.

– مهندس أول عمليات.

– مهندس أول سلامة.

– مهندس أجهزة.

– فني أنظمة مراقبة العمليات.

– مهندس أول صيانة.

– مهندس ثاني صيانة.

– مهندس ثاني ميكانيكي.

– منسق ثالث أمثال الحقل- السلامة.

– مهندس كهرباء.

– مهندس ثاني سلامة/ منسق أمثال الحقل.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة الشروط، من خلال الرابط التالي: هنا .