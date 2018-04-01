خطوات لكشف تلاعب وكذب زوجك عليك

أماني الغامدي(صدى):

يلجأ أحد الزوجين أحيانًا إلى اتباع الكذب، على اعتبار أنه قد يحمي العلاقة الزوجية من الانهيار أو محاولة منه للحفاظ على الحياة الزوجية، لكن هناك طرق لكشف كذب الزوج على زوجته، سنكشفها لك خلال السطور التالية :

طرق كشف كذب الزوج على زوجته:

يتم اكتشاف الكذب بعد وقت معين تلقائيًا، نتيجة اكتشاف ملابسات جديدة مثل اكتشاف عدم وجوده فى المكان الذى ادعى تواجده فيه عن طريق الصدفة، الكاذب يكشف نفسه بنفسه عن طريق حكاية نفس الموضوع بصيغة أخرى بعد وقت قصير، الكاذب يكون خياله افتراضيًا فدائمًا يروى قصصًا بعيدة عن الواقع.

و دائما ما تجد الكاذب متوترًا وعصبيًا، ويهرب من مواجهة المشاكل، ويتم اكتشاف الكذب من العين ومدارات الوجه وأحيانًا يلجأ الرجل للعصبية الشديدة لغلق الموضوع.

روشتة علاجية للتعامل معه:

لكن حذر الأطباء من مواجهة الزوج بكذبه، وتجنب الأسباب التي تجعل الزوج يكذب وعدم وضعه أمام الأسئلة التى تجعله يكذب، بل اجعليه يخجل من أدبك وتهذيبك كزوجة متربية لا تريد أن تكسر رجولة زوجها أمامها، ومحاولة تعديل ذلك السلوك بالحيل الهادئة والبعد التام عن الشك والوسوسة التي لا تثمر غير المشاكل ودخول الشيطان بين الزوجين وسوء العلاقة الزوجية.

بالإضافة إلى أن الكذب من أخطر الخصال الذميمة، التي نهى عنها الشارع الحكيم؛ فهو مستقبح شرعًا وعقلًا، وتأباه الفطرة السليمة كما أن الإسلام يحرم الكذب، ويحث على الصدق، ويجعله طريقًا لنعيم الجنة