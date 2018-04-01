بالفيديو.. ” لصوص ولكن أغبياء ” .. سرقوا محل جوالات وسلموا غنيمتهم لصاحبه
أظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا أحد المحال، أربعة أشخاص يحاولون سرقة محل لبيع الجوالات في الإمارات، ولكن تمكن البائع من اكتشافهم.
وفي مشهد كوميدي، حاول أحد الأشخاص الأربعة أن يسرق جوالات من خلف البائع، بينما يشغله اثنين آخرين، ولكن رآه البائع وأخذهم منه على الفور.
وقام أحدهم بالاعتذار للبائع وهو يعيد له الجوالات حين رؤيتهم، بينما غضب البائع وفر اللصوص على الفور هاربين منه وهو يجري خلفهم.
رند[ عدد التعليقات: 8605 ] نشر منذ 2 ساعتين
’’لصوص’’ ولكن ’’أغبياء’’🤔🤣
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يمكن اللي خطط لهم ’’شريفة’’ ونكبتهم🤣🤣
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44914 ] نشر منذ 2 ساعتين
فشلتوا الحراميه كلهم بعد هاالعمله البلهاء ,,
ورد 🌸🌸[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يعنيهم ع هالغباء 😂😂
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه لسى مابعد دخل في عالم الاحتراف 😅