بعد استشهاده بصاروخ الحوثي.. تشييع جثمان ” عبد المطلب ” بمسقط رأسه بمصر

القاهرة(صدى):

قام مئات المصريين، من أهالي قرية جزيرة ” العبل ” ، التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، بتشييع جثمان عبدالمطلب أحمد حسين ” 38 سنة ” ، الذي كان يقيم بالمملكة، وارتقى شهيدًا؛ إثر سقوط شظايا صاروخ، أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية، على أراضي المملكة، بمسكنه بالرياض.

ودُفن ” عبد المطلب ” بمدافن العائلة، بمسقط رأسه، بقرية جزيرة ” العبل ” ، وحضر مراسم التشييع، قيادات شعبية وتنفيذية بالمحافظة.

من الجدير بالذكر، أن سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أمر بتلبية طلب أسرة الشهيد، بدفنه بمحل إقامته في مصر، ومن جانبه أكد السفير المصري بالرياض، أنه تم نقل الجثمان من المملكة، إلى مسقط رأسه على نفقة الحكومة المصرية.

يٌذكر أن الشهيد عبدالمطلب أحمد حسين، كان يعمل بالمملكة، منذ سنة و 10 أشهر، وهو أب لولد وبنت.