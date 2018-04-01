سما المصري تكشف حقيقة تعرضها للتحرش

نورة الشهري(صدى):

نفت الراقصة المصرية ” سما المصري ” ، ما تردد حول تعرضها للتحرش خلال الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسية 2018، داخل مقر لجنة نقابة المهن التعليمية بدائرة الأزبكية.

وكانت قد انتشرت الفيديوهات التي تظهر تجمع كبير حول سما، خلال قيامها بعملية الانتخاب وانتشرت الكثير من الأخبار على أن التجمع عبارة عن تعرض سما للتحرش.

وقالت سما: ” الناس اللي عماله تهري من يومين عن أن الفيديو دا أهل دايرتي الأزبكيه تحرشوا بيا وأنا بانتخب أحب أقولهم اتلهوا على عينكم باه أهل الأزبكيه أجدع وأشرف ناس ويحموني بروحهم ويشيلوني في عينيهم “.