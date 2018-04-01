الحب من طرف واحد يشعل ” تويتر ” .. وفتيات: حبينا أبو كليجا ورحل
الحب من طرف واحد هو موضوع تسبب في جرح العديد من الأشخاص، فهو بمثابة المرض الذي لا يوجد له دواء، فلا أحد يمتلك قلبه الذي يميل إلى الأخرين، ويرفض البعض الآخر.
ويبدو أن تلك الأزمة حصلت على اهتمام كبير من المواطنين، الذين دشنوا وسمًا بعنوان ” الحب من طرف واحد ” ، والذي شهد إقبال وتفاعل كبير من قِبل المغردين.
وفي هذا السياق، ترصد ” صدى ” أبرز التغريدات عبر الوسم بشأن ” الحب من طرف واحد “.
افتتحت التغريدات فتاة استعادت قصة الشاب بياع الكليجا بالجندارية، الذي تسبب في ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية نظرًا لوسامته، قائلة: ” حبينا ابو كليجا حب جماعي بعد الله يفشل العدو “.
وقال أحد المغردين: ” مـــؤلــم انك تشتاق لمحادثة شخص عزيز عليك ولكن تصرفاته تجبرك على عدم الاقتراب منه “.
وغرد آخر رافضًا للحب من طرف واحد : ” مايصلح وغالبًا يفشل اي حب مايبنا على اسس على شرط انه يبنا على شرف وخلاص وتفاهم بين لطرفين ومراقبة الله ومخافته ” .
وروت مغردة تجربتها مع الحب من طرف واحد قائلة: ” حبيته من 5 سنين والحين متزوج وعنده عيال وللحين احبه بس والله ما افكر اضره أو أضر زوجته الله يسعدهم ودايم العب مع عياله وعادي الله يعوضني “.
وتابع آخر : ” ومن منّا لم يُغرم بِـ غريب، أهتم بتفاصيله ذات يوم ثُم رحل “.
وأضاف آخر: ” لا تتعلق بـشخص لا يكتب لك، لا يزاحم يومك، لا يقرأ ما بك، لا يحفظ أهم تواريخك، لا يملي حياتك بالمفاجأت “.
شوق … * *[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اه والله ، فتى أحلامي بس شكله من طرف واحد
الحب من طرف واحد قاسي
الحربي[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، وش هالخرابيط والكلام الفاضي ؛ هذا اللي ضيع النَّاس وطشهم بالمهالك وخلاهم بهائم 🐑
الحُب الحقيقي هو حب اللَّه – عزّ وجلّ ثمّ حب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم 🌹🌹✍🏻✍🏻
والحب أيضا يَكُون ويجب أن يَكُون داخل النِّطاق الشرعي بِمعنى زَوْج وزوجة بعقد نكاح شرعي إسلامي 🌹✍🏻
مَاعَدَا ذَلِك ⬅️ فَهُو حَرَام ⬅️فَهُو حَرَام ⬅️ فَهُو حَرَام 🔥 مستوجب للعقوبة الإلهية في الدُنيا والآخرة🔥🔥
مع وافر المحبة .
خالد[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف ماعاد فيه حيا بنات اخر زمن يعنى خلاص ماعاد الا تعرضين نفسك له
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 48 دقيقة
اتقوا الله … من ينشر مثل هذه المواضيع نذكره بتوعد الله لمن يحب نشر الفساد…. انتهى
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا ننكر ان الحب موجود
لكن كلن يحتفظ بحبه في نفسه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26720 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 32 دقيقة
بها الجيل التافه وبرامج التواصل تتوقع اي شي ماهو حب من طرف واحد حب من طرف ابليس😅
الحب الحقيقى هو اللي يجي بالعشره وتحت بيت واحد والرحمه والموده بس يبي لها من راي شويه صبر وتزين الامور والاستعانه بالله قبلها
شوق … * *[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 32 دقيقة
يا خالد..مو للدرجة؛ نحن نمزح فقط 😀 😀
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحب لمجرد المظهر الخارجي هو غباء ما بعده غباء… كمن يحب جوهره لجمالها ويضحي ويدفع الكثير للحصول عليها ثم بعد ذلك يكتشف إنها من زجاج….
خذوا السالفه وهي حقيقيه صارت بجده
… حدثني عضوا الهيئة شليويح عن فتاة اسرها جمال ووسامه شاب… وما قدرت تقاوم إغراءه وركبت معاه السياره من أول لقاء.. وبعد مانزل من السياره للبقاله أخذت اللقافه البنت وفتحت درج السياره وكانت المفاجأة…
طلع ذاك الشاب الوسيم باكستاني من قبيلة قل خان…. والأقامه يمكن مزوره
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحب من طرف واحد كالماشي في الصحراء بدون حذاء-والطرف الاخر ماشي في جنه خضراء-ماهو داري عنك-اما نمشي في الصحراء سويه او في الجنه سويه-ولا بلاها –
شوق … * *[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 20 دقيقة
بنت النور: “الحب الحقيقى هو اللي يجي بالعشره وتحت بيت واحد والرحمه والموده بس يبي لها من راي شويه صبر وتزين الامور والاستعانه بالله قبلها ” <3 👍🏻👍🏻🌹
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحب من طرف واحد من اجود انواع الحب . . . !
( هادئ صامت ، مفاجئ مباغت ، غامض متخفي ، سري للغاااايه )
تستمتع به كما احلام اليقظه . . ولا من شاف ولامن دري 🙂
لاتتخطى به حدود الاخرين . . ولاتتجاوز به العادات والتقاليد . . وتكتب سيناريو خاتمته كما تشااااء
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 14 دقيقة
بنت النور لو متزوجه الله يسعدها
ولو باقي -اعتقد اللي يبي يتزوجها يكون سعيد حسب اسلوبها وفكرها -تستطيع تسير بالقافله الى بر الأمان-بعد توفيق الله-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4064 ] نشر منذ 6 دقائق
الحب من طرف واحد من اسوء انواع الحب …. 👎🏻
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 4 دقائق
صحبح من أسوأ مايكون
كالنار تاكل بعضها ان لم تجد ماتاكله
دنيا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بالله قول لبنت النور ان الصبر مع بعض الناس يودي القبر