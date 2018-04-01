الحب من طرف واحد يشعل ” تويتر ” .. وفتيات: حبينا أبو كليجا ورحل

سلسبيل سعيد(صدى):

الحب من طرف واحد هو موضوع تسبب في جرح العديد من الأشخاص، فهو بمثابة المرض الذي لا يوجد له دواء، فلا أحد يمتلك قلبه الذي يميل إلى الأخرين، ويرفض البعض الآخر.

ويبدو أن تلك الأزمة حصلت على اهتمام كبير من المواطنين، الذين دشنوا وسمًا بعنوان ” الحب من طرف واحد ” ، والذي شهد إقبال وتفاعل كبير من قِبل المغردين.

وفي هذا السياق، ترصد ” صدى ” أبرز التغريدات عبر الوسم بشأن ” الحب من طرف واحد “.

افتتحت التغريدات فتاة استعادت قصة الشاب بياع الكليجا بالجندارية، الذي تسبب في ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية نظرًا لوسامته، قائلة: ” حبينا ابو كليجا حب جماعي بعد الله يفشل العدو “.

وقال أحد المغردين: ” مـــؤلــم انك تشتاق لمحادثة شخص عزيز عليك ولكن تصرفاته تجبرك على عدم الاقتراب منه “.

وغرد آخر رافضًا للحب من طرف واحد : ” مايصلح وغالبًا يفشل اي حب مايبنا على اسس على شرط انه يبنا على شرف وخلاص وتفاهم بين لطرفين ومراقبة الله ومخافته ” .

وروت مغردة تجربتها مع الحب من طرف واحد قائلة: ” حبيته من 5 سنين والحين متزوج وعنده عيال وللحين احبه بس والله ما افكر اضره أو أضر زوجته الله يسعدهم ودايم العب مع عياله وعادي الله يعوضني “.

وتابع آخر : ” ومن منّا لم يُغرم بِـ غريب، أهتم بتفاصيله ذات يوم ثُم رحل “.

وأضاف آخر: ” لا تتعلق بـشخص لا يكتب لك، لا يزاحم يومك، لا يقرأ ما بك، لا يحفظ أهم تواريخك، لا يملي حياتك بالمفاجأت “.