بالصور..انطلاق المرحلة الثانية من ” درع الخليج المشترك 1 “

علي القحطاني(صدى):

انطلقت، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من تمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” بالذخيرة الحية، بمشاركة 23 دولة شقيقة وصديقة.

وأكد متحدث تمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” ، أن قوات عسكرية على مستوى عالي من التدريب والاحترافية تشارك في التمرين، حيث يشارك في المناورات الميدانية قوات برية وجوية وبحرية ودفاع جوي وقوات خاصة.

كما أشار إلى أنه تم استخدام العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة خلال التمرين، لافتًا إلى أنه هذا التمرين يعد تأكيدًا على الثقل الدولي للمملكة ودلالة على أنها قادرة على حشد أي قوات ردع من الدول الشقيقة والصديقة في أي وقت.