والد المصرية المسحولة في لندن يتوسل دفن ابنته: أشعر أنني في سجن

لندن(صدى):

يتعرَّض أهل الفتاة المصرية مريم عبدالسلام، والتي قضت في العاصمة البريطانية لندن بعد سحلها وضربها بعنف من قبل فتيات أخريات، إلى عذاب من نوع آخر؛ لعدم استطاعتهم دفن جثة ابنتهم بعد مرور أكثر من أسبوعين على وفاتها.

وأوضح والد الفتاة، مصطفى عبدالسلام، أن جثة ابنته ما زالت في الثلاجة رغم مرور كل هذه الأيام، مؤكداً أن هذا الأمر يجعل الجثة ” محطمة ” ، مشيراً إلى أنه لا يتمكن من فهم السر وراء الإصرار على رفض الإفراج عن الجثة من قبل السلطات البريطانية.

وأشار إلى أن السلطات البريطانية تزعم إجراء المزيد من الفحوص الطبية والتشريح لمعرفة سبب الوفاة، قائلاً : ” لا أشعر بلحظة من الراحة وجثتها مسجاة في ثلاجة، كيف أنام وجثة ابنتي ترقد في ثلاجة؟ ليس عدلاً أن يظل المعتدون طلقاء حتى الآن، أشعر أنني في سجن، وأريد أن أدفن ابنتي ” .

وأعرب الوالد عن شكوكه في تحقيقات السلطات البريطانية، مؤكداً أن لديهم تسجيلات كاميرات المراقبة، ووثائق المستشفى، مضيفاً: ” لا أفهم لماذا لا يتخذون القرارات المطلوبة ” .

يشار إلى أن الفتاة المصرية البالغة من العمر 18 عاماً، كانت قد قضت في مستشفى بريطاني بعد سقوطها في غيبوبة، جراء تعرضها للضرب واللكم في مدينة نوتنجهام على أيدي مجموعة من الفتيات.

وكان الهجوم قد وقع في يوم 20 فبراير الماضي، ولم تتكلم الفتاة منذ تعرضها للهجوم ثم سقطت في غيبوبة استمرت حتى الوفاة، ما أدى إلى مزيد من الغموض حو الواقعة.

كما أجرت السلطات البريطانية التشريح على جسد المتوفاة يوم 16 مارس، دون الحصول على نتيجة، ما جعل الخبراء يحتفظون بالجثة لحين إجراء المزيد من الاختبارات عليها.