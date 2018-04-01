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بالصور.. الأمطار تكسو شوارع القصيم

بالصور.. الأمطار تكسو شوارع القصيم
سالم المطيري(صدى):

رصدت عدة صور، هطول أمطار ” من خفيفة إلى متوسطة ” ، صباح اليوم الأحد، على منطقة القصيم، شملت بعض المحافظات والمراكز التابعة لها، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد كانت قد نبهت صباح اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: ” القصيم، حائل، المدينة المنورة، الرياض، جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، الشرقية ” بالمملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44910 ] نشر منذ 6 دقائق

اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها ارجاء البلاد والعباد ,, آمين ,,

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