مستشفى حوطة بني تميم يستقبل أكثر من 107 آلاف حالة طارئة العام الماضي

احمد الخبراني(صدى):

قدّم مستشفى حوطة بني تميم العام عبر طوارئ وعيادات المستشفى خدماته لعدد (143.390) مراجع خلال العام الماضي 1438هـ, منهم (107.277) مراجع تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و (36.113) مراجع قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية .

وأوضحت صحة الرياض أن مستشفى حوطة بني تميم أجرى (753) عملية جراحية منها (202) عملية لجراحة اليوم الواحد ، في حين بلغ عدد الفحوصات التي أجراها المستشفى خلال نفس الفترة (109.588) فحص مخبري واشعاعي .

وفي نفس السياق قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بحوطة بني تميم خدماتها لـ (109.132) مراجع خلال العام الماضي.

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة عدد مراكز القلب بنسبة 46 % خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عددها 19 مركز للقلب بدلاً من 13 مركز ، وأبانت أنه بحمد الله فقد أسهم ذلك في خفض عدد حالات التحويل إلى مراكز القلب المتخصصة في المدن الكبرى وساهم أيضاً في تخفيف تكاليف الإنتقال والسفر للمستفيدين من خدمات هذه المراكز ، جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الصحة عن إنجازاتها لعام 2017 م موضحةً أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة وتجهيز مراكز القلب وإستقطاب الأطباء المميزين والأطباء الزائرين في هذه المراكز .

كما أعلنت الصحة في نفس التقرير عن إضافة 89 عيادة أسنان جديدة خلال العام 2017 ليصبح إجمالي عدد عيادات الأسنان 3081 عيادة بدلاً من 2992 عيادة ، مشيرةً إلى أن ذلك ساهم بفضل الله في تحسين جودة الخدمة الصحية وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات طب الأسنان من خلال توفير عيادات أسنان إضافية بالمراكز الصحية والمستشفيات .