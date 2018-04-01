” الخضيري ” يوضح نوع القهوة التي تسبب السرطان

أماني الغامدي(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، أن تحميص القهوة عن الحد المعقول، تزيد من احتمالية إصابة شاربها بـ ” السرطان ” .

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كلما زاد تحميص القهوة عن الحد المعقول، صارت أسوأ صحيًا، فالتحميص الشديد إلى درجة الأحتراق؛ لكي تصبح شبه سوداء، يجعل القهوة ضارة؛ لأنها ستتحول إلى مادة أكريليمايد المسرطنة ” ، مبينًا أن التحميص الخفيف، لحبات البن؛ لتصبح ذات لون بني فاتح، لا يجعلها مسرطنة.

يُذكر أن ذلك جاء في إطار التعليق، على قرار محكمة أميركية بولاية كاليفورنيا، بإلزام شركات ومحلات القهوة، بكتابة تحذير على أكواب القهوة؛ بأنها تسبب السرطان، حيث أوضح أن التحذير خاصّ بالقهوة المحروقة Dark Roasted، ناصحًا بتجنبها.