بالفيديو.. نيسان ألتيما 2019 تظهر بخيار دفع رباعي ومحرك 2 لتر في نيويورك

عادل الحربي(صدى):

أطلقت نيسان موديل ألتيما 2019 الجديد في معرض نيويورك للسيارات ليكون بديل للموديل الذي ظهر في السابق بداية من عام 2012. وتحمل السيارة أحدث لغة تصميم في الشركة مع شبكة تهوية بشكل حرف V ومصابيح أمامية شرسة وتصميم بوحي الموديل التجريبي Vmotion 2.0 الذي ظهر منذ عام تقريباً وتصميم السيارة الجديدة يختلف عن الموديل الحالي منها.

كما تحمل السيارة باقة من وسائل الأمان المتطورة واثنين من منظومات الدفع والمحركات الجديدة رباعية الاسطوانات بشاحن توربيني تأتي من انفنيتي وتحل محل المحرك V6 سعة 3.5 لتر ، وستعرض ألتيما SR بمحرك 2 لتر ويظهر كذلك في نسخ بلاتينيوم مع نظام دفع كلي ويولد قوة 248 حصان.

كما ستتوفر السيارة في نسخ S وSV وSL ، وكل النسخ الخمسة ستأتي بمحرك 2.5 لتر بصورة قياسية بقوة 188 حصان بينما كان المحرك 2.5 لتر السابق بقوة 179 حصان مع أجزاء جديدة بنسبة 80% في المحرك مع توفر السيارة بدفع كلي لأول مرة في موديلات ألتيما.

كما ستأتي بنظام قيادة شبه ذاتي ProPILOT ويمكنه العمل في ظروف معينة مثل السير في حارة واحدة على طريق سريع وهذا النظام يقلل من التسارع والتوجيه والكبح المطلوب من السائق, كما سيتوفر للسيارة مكابح خلفية أوتوماتيك طواريء مع رصد للمشاة وتحذير من مغادرة المسار ورصد للبقع العمياء وتحذير من حركة المرور الخلفية ومساعد الاضاءة العالية.

وفي الداخل ستأتي السيارة بعجلة قيادة رياضية ومقاعد جديدة ، وستتوفر السيارة بداية من الصيف المقبل للمبيعات.

?list=PLhPLTEHxfY0EW4N-Hcw32D1xgLekY7l3I