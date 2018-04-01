محاسبة ريبروف مطلب جماهيري قبل مواجهة تراكتور

نواف السالم(صدى):

يبدو أن الأهلي بات يعاني من أزمة كبيرة؛ عقب الإطاحة به من كأس الملك؛ في مباراة لم تُستغل بشكل مناسب، في مواجهة الفيصلي الذي قلب الموازين بهدف نظيف، في مباراة كان الفيديو هو البطل فيها.

وحتى الأن رمى الأهلي وإدارته أسباب الخسارة على ” شماعة ” إرهاق اللاعبين، بالإضافة إلى الجزائية الغير محتسبة؛ وهي جميعها أسباب لا يفيد النقاش بها.

وعلى الأهلي الأن أن يرفع عنه غبار الهزيمة؛ ويحاسب المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ومحاسبته؛ عقب التخبطات التي أظهرها في المباراة أمام الفيصلي؛ استعدادًا لمواجهة حاسمة في البطولة الآسيوية ، يليها مباراة نارية في مواجهة الهلال متصدر الدوري.

وأجرى ريبروف عدة تعديلات غير موفقة خلال المباراة أثارت غضب الجماهير؛ المطالبة بمحاسبته؛ حيث شارك عمر السومة المبتعد عن الأجواء على حساب مهند عسيري، وأشرك حمد الشمراني بخبراته القليلة في تلك المباراة الهامة.