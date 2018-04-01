تهيئة سطح المسجد النبوي للمعتكفين ابتداء من شهر ” رمضان “

نايف السالم(صدى):

قام سمو الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، باعتماد تهيئة سطح المسجد النبوي للمعتكفين، على أن يتم تخصيص الدور الأرضي للصلاة فقط.

يجدر الإشارة إلى أن الأمير فيصل، وجه بتشكيل فريق عمل يتولى وضع آلية متكاملة؛ لتنظيم عملية تسجيل وبقاء المعتكفين، بالمسجد النبوي، خلال مدة الاعتكاف، بشهر رمضان المبارك.

من الجدير بالذكر، أن هذا القرار، جاء بعد اكتمال المرحلة الأولى لمشروع تهيئة سطح المسجد النبوي، والذي يتسع لـ 10 آلاف معتكف؛ للاستفادة منه مع بداية شهر رمضان المبارك.