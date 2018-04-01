” السوق المالية ” تعلق تداول سهم ميدغلف

عادل الحربي(صدى):

قررت شركة السوق المالية ” تداول ” ، اليوم الأحد، تعليق تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغليف ” ، ابتداءً من اليوم 1 أبريل 2018م.

وأوضحت الشركة أن التعليق سيستمر حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية ” النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2017 “.

وأشارت إلى أن القرار يأتي لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

وكانت ” ميدغلف ” أعلنت عن عدم تمكنها نشر قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 في الوقت المحدد نظامًا؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب اللازم في الوقت الراهن لعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة لمراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.