‎ تدشين عيادة للاستشارات الدوائية بولادة مكة

حسين العلي (صدى):

دشنت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عيادة الإستشارات الدوائية؛ امتداداً للخدمات التخصصية والتطورات الطبية بمنطقة مكة المكرمة.

‎وذكرت صحة مكة المكرمة بأن عيادة الإستشارات الدوائية تعد الأولى من نوعها على مستوى الرعاية الصحية الأولية للإستشارة الدوائية، بحيث تمنح المرضى مساحة من الاستفسارات و الخصوصية، كما تقدم شرحا وافي عن الحالة المرضية وطريقة استعمال الأدوية، ومعرفة مدى تأثير الدواء، كما تهتم العيادة بتثقيف مرضى الأمراض المزمنة الذين لديهم مشاكل في التعامل مع الدواء بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الطبية في مختلف الأمراض “.

‎كما ذكر مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة د. أنس سدايو أن هذه العيادة تهتم بجميع المرضى وعلى وجه الخصوص المرضى المُشخصّين حديثاً بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط، عن طريق متابعة سير الخطة العلاجية لمعرفة ما إذا كان المريض يستجيب للعلاج والتأكد من طريقة أخذه له بطريقة صحيحة وتهيئته نفسياً وتعليمه طريقة التكيّف والتعامل مع المرض.

‎وأهابت صحة مكة أن المستشفى حريص على تقديم هذه الخدمة المتميزة للمرضى والمراجعين، والتي تُعنى بتقديم الإستشارات للكبار و الأطفال ايضا؛ وذلك عن طريق تعليمهم الطرق المثلى في إستخدام الأدوية والعلاج؛ لضمان حصولهم على أفضل النتائج الدوائية، بالإضافة إلى توفير التعليم والإرشاد بشكل أفضل.