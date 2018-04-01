الصحة تفتح النار على التعليم: المقاصف بها أطعمة ضارة
فجَّر مشعل الربيعان، المتحدث باسم وزارة الصحة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما يُباع في مقاصف المدارس للطلاب، مؤكداً أن هناك أطعمة تضر بصحة الطلاب تباع فيها كـ ” الشوكولاتة، الشيبس، السكريات، البطاطس المقلية المعلبة، وغيرها ” .
وأكد ” الربيعان ” في مداخلة هاتفية له عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن المشروبات الغازية تم منع إدخالها للمدارس منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن الأداء غير مرض حتى الآن.
وطالب متحدث الصحة، أولياء الأمور ومنسوبي المدرسة بالتبليغ على الرقم الخاص بالوزارة ” 937 ” عن أي مخالفات صحية بالمقاصف المدرسية، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ البلاغ وإرساله إلى الإدارة التعليمية المعنية بالمنطقة ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب.
نواف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
يبيعون لأطفالنا السموم..
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
وايش المفاجأة !!!
رند[ عدد التعليقات: 8597 ] نشر منذ 40 دقيقة
بلانا مو من الأطعمة الضارة في المدراس حن بلانا من وجود [ العناصر ] الضارة من منسوبي التعليم في ’’بعض’’ المدارس.. عاد أنواع الضرر حدث ولاحرج.
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 32 دقيقة
وزارة التعليم مسؤولة عن مايجري في مقاصف المدارس ؟ وهل تعلم أن اغلبية الماقصف للإدارة المدرسية (سواء مدرسين او وكلاء أومدراء)
شوق … * *[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 18 دقيقة
على وزارة التربية والتعليم أن تتدخل؛ للحفاظ على صحة أطفالنا؛ أين الرقابة