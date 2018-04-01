الصحة تفتح النار على التعليم: المقاصف بها أطعمة ضارة

نايف السالم(صدى):

فجَّر مشعل الربيعان، المتحدث باسم وزارة الصحة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما يُباع في مقاصف المدارس للطلاب، مؤكداً أن هناك أطعمة تضر بصحة الطلاب تباع فيها كـ ” الشوكولاتة، الشيبس، السكريات، البطاطس المقلية المعلبة، وغيرها ” .

وأكد ” الربيعان ” في مداخلة هاتفية له عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن المشروبات الغازية تم منع إدخالها للمدارس منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن الأداء غير مرض حتى الآن.

وطالب متحدث الصحة، أولياء الأمور ومنسوبي المدرسة بالتبليغ على الرقم الخاص بالوزارة ” 937 ” عن أي مخالفات صحية بالمقاصف المدرسية، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ البلاغ وإرساله إلى الإدارة التعليمية المعنية بالمنطقة ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب.