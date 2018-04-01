  • الأحد 1

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الصحة تفتح النار على التعليم: المقاصف بها أطعمة ضارة

الصحة تفتح النار على التعليم: المقاصف بها أطعمة ضارة

الصحة تفتح النار على التعليم: المقاصف بها أطعمة ضارة
نايف السالم(صدى):

فجَّر مشعل الربيعان، المتحدث باسم وزارة الصحة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما يُباع في مقاصف المدارس للطلاب، مؤكداً أن هناك أطعمة تضر بصحة الطلاب تباع فيها كـ ” الشوكولاتة، الشيبس، السكريات، البطاطس المقلية المعلبة، وغيرها ” .

وأكد ” الربيعان ” في مداخلة هاتفية له عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن المشروبات الغازية تم منع إدخالها للمدارس منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن الأداء غير مرض حتى الآن.

وطالب متحدث الصحة، أولياء الأمور ومنسوبي المدرسة بالتبليغ على الرقم الخاص بالوزارة ” 937 ” عن أي مخالفات صحية بالمقاصف المدرسية، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ البلاغ وإرساله إلى الإدارة التعليمية المعنية بالمنطقة ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب.


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

يبيعون لأطفالنا السموم..

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

وايش المفاجأة !!!

[ عدد التعليقات: 8597 ] نشر منذ 40 دقيقة

بلانا مو من الأطعمة الضارة في المدراس حن بلانا من وجود [ العناصر ] الضارة من منسوبي التعليم في ’’بعض’’ المدارس.. عاد أنواع الضرر حدث ولاحرج.

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 32 دقيقة

وزارة التعليم مسؤولة عن مايجري في مقاصف المدارس ؟ وهل تعلم أن اغلبية الماقصف للإدارة المدرسية (سواء مدرسين او وكلاء أومدراء)

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 18 دقيقة

على وزارة التربية والتعليم أن تتدخل؛ للحفاظ على صحة أطفالنا؛ أين الرقابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *