السلطات الأسترالية تحذر مواطنيها من السفر إلى روسيا

كانبرا(صدى):

حذرت السلطات الأسترالية المواطنين من السفر إلى روسيا؛ لافتة إلى إنهم قد يتعرضون لخطر مشاعر معادية للغرب ومضايقات، وذلك عقب التوترات بسبب قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج.

ووجهت إدارة السفر في وزارة الخارجية الأسترالية بيانًا إلى المسافرين، مشددة على ضرورة: ” التزام اليقظة وتجنب أي تجمعات احتجاجية أو تظاهرات وتجنب التعليق علنًا على التطورات السياسية ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك قبل ثلاثة أشهر من كأس العالم لكرة القدم في روسيا، بينما انضمت أستراليا إلى حلفاء بريطانيا وطردت دبلوماسيين روس بعد حادثة تسميم الجاسوس المزدوج.