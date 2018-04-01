الصحة: فعاليات تثقيفية لمبادرة رشاقة

أحمد الخبراني(صدى):

تواصل الصحة تفعيل مبادرة رشاقة والتي تهدف لخفض معدلات السمنة لدى طلاب وطالبات المدارس حيث نظمت يومي الخميس والجمعة فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية في مركز الحياة مول بالرياض و شهدت تفاعلاً كبيراً من المتسوقين والزوار حيث تم من خلالها التعريف بالمبادرة وشرح عن الغذاء الصحي وكذلك التعريف باهمية النشاط البدني بالإضافة إلى التعليم النشط للأطفال.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الفعالية 1200 طالب وطالبة في مختلف المراحل و 300 من الرجال والنساء، وكانت الصحة قد أطلقت سابقاً.

وبالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة ” رشاقة ” لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس،مستهدفة 1000 مدرسة من مدارس التعليم العام في ست مناطق كمرحلة أولى وهي : الرياض وجدة ونجران والجوف والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة ، والمرحلة الثانية : ٢٤٠٠ مدرسة في جميع مناطق المملكة .

وتأتي هذه المبادرة التي تستهدف 6000 مدرسة لمدة تصل إلى خمس سنوات كإحدى المبادرات التي تسعى الصحة من خلالها لحشد الموارد والجهود المشتركة مع الجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع وستتم تغطية 20% من مدارس المملكة خلال الخمسة أعوام القادمة لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات نظراً لارتباطها بالعديد من الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وغيرها .