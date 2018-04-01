لماذا قال محمد عبده ” مش أنا اللي أرمي تاريخي في الطين ” ؟

نورة الشهري(صدى):

وجه فنان العرب ” محمد عبده ” للفنان المصري ” رامز جلال ” رسالة قوية، وذلك بعد أن رامز حاول الإيقاع بمحمد عبده ليجري مقلب به من أجل برنامجه الرمضاني.

لكن محمد عبده اكتشف الأمر، ورفض الظهور في البرنامج.

حيث أن رامز كان ينوي التلاعب بتاريخ فنان العرب وطلب منه المشاركة في برنامجه بمبلغ مالي مغري جداً.

لكن محمد عبده رفض وقال: ” مش أنا اللي ارمي تاريخي في الطين يا رامز”.

مع العلم أن البرنامج الرمضاني ” رامز تحت الثلج ” لرامز جلال، يتم تصويره الآن في روسيا.