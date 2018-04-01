لماذا قال محمد عبده ” مش أنا اللي أرمي تاريخي في الطين ” ؟
وجه فنان العرب ” محمد عبده ” للفنان المصري ” رامز جلال ” رسالة قوية، وذلك بعد أن رامز حاول الإيقاع بمحمد عبده ليجري مقلب به من أجل برنامجه الرمضاني.
لكن محمد عبده اكتشف الأمر، ورفض الظهور في البرنامج.
حيث أن رامز كان ينوي التلاعب بتاريخ فنان العرب وطلب منه المشاركة في برنامجه بمبلغ مالي مغري جداً.
لكن محمد عبده رفض وقال: ” مش أنا اللي ارمي تاريخي في الطين يا رامز”.
مع العلم أن البرنامج الرمضاني ” رامز تحت الثلج ” لرامز جلال، يتم تصويره الآن في روسيا.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 1 ساعة
محمد عبدهـ
رجل عصامي و ذكي جداً جداً
رامز جلال يريد استغلاله
كعرض اعلاني دعائي للتسويق واعلان
شهر رمضان المبارك
محمد عبدهـ اكبر من هذا المستوى
والانحطاط الغير اخلاقي
ناهيك هو لا يعلم ان محمد عبدهـ
يضحك ع طابور منه ومن امثاله
وفقك الله ابا نورة
زائر[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 60 دقيقة
انت وجسدك وتاريخك مسيره يندفن تحت التراب وستحاسب علي اعمالك المخزيه حتي تتوب و تندم علي تاريخ المعاصي .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يهدينا ويهدي ابونورة صراحة انسان محترم وذكي