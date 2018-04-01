بالصور.. انطلاق ” كاديلاك XT4 ” بمحرك قوي في نيويورك

نيويورك(صدى):

كشفت كاديلات عن موديلXT4 2019 الجديد في فعاليات معرض نيويورك 2018, وتبدو كما لو كانت نسخة مصغرة من XT5 وتأتي بتصميم مألوف ويتبنى شبكة تهوية عريضة تتصل بمصابيح أمامية LED والكروس أوفر تأتي بغطاء محرك عضلي وأجزاء خارجية مميزة وكسوة بلاستيك سوداء.

وستتوفر بثلاث نسخ بتصميم مميز في الداخل والخارج والنسخة الأساسية تأتي بسعر 35.790 ألف دولار وتتميز بحلة خارجية ساتان ألومنيوم وعجلات 18 بوصة ألومنيوم مع لمسات فضية. وفي الداخل, ستأتي السيارة بمقاعد أمامية كهربائية وتطعيمات ألومنيوم وفرش جلدي ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ مزدوج المناطق و4 مداخل USB.

أما نسخة Luxury فتأتي بعوارض تحميل ألومنيوم ساتان ومقابض أبواب مضيئة وعجلات 18 بوصة وباب خلفي كهربائي وباقة من نظم مساعدة السائق مثل تحذير من حركة المرور الخلفية وتحذير مغادرة المسار وتحذير البقع العمياء. كما ستوجد لمسات فاخرة في الداخل مثل المقاعد الجلدية والاضاءة المحيطية وتطعيمات خشبية وألومنيوم ومرآة رؤية خلفية بتعتيم ذاتي وذاكر للمقاعد.

أما نسخة سبورت فتأتي بحلة خارجية سوداء لامعة ومصابيح خلفية خاصة وعجلات ألومنيوم 18 بوصة وتستمر اللمسات الرياضية للداخل مع عجلة قيادة رياضية وفرش جلدي فريد وتطعيمات خشبية ومن ألياف الكربون. كما ستأتي السيارة برحابة واتساع بمساحة أقدام 1.004 مم وسعة تخزين تصل الي 1.385 لتر بطي المقاعد الخلفية.

وستأتي السيارة بمحرك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 237 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات مع دفع كلي اختياري وأمامي قياسي. وسيبدأ حجز السيارة في نهاية الشهر .