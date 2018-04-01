عائلة ” كيت ميدلتون ” تواجه فضيحة من العيار الثقيل

متابعات(صدى):

تواجه عائلة دوقة كامبريدج ” كيت ميدلتون ” زوجة الأمير ويليام فضيحة من العيار الثقيل، بعد إتهام أحد أفرادها بإغتصاب قاصر.

فقد وجه القضاء الفرنسي لوالد زوج بيبا ميدلتون، شقيقة كيت تهمة إغتصاب قاصر بحسب ما أفاد مصدر قضائي، لهذا تمّ وضع ديفيد ماثيوز (74 عاماً) قيد التوقيف الإحتياطي الثلاثاء الماضي من قبل وحدة حماية القصر.

وكانت التهمة وجهت إليه من قبل شخص له سلطة على الضحية، وُوضع تحت المراقبة القضائية.

وفي تفاصيل الحادثة، فإنها تعود إلى الفترة مابين عامي 1998 و1999 وقد تمّ رفع دعوى بخصوص هذا الموضوع العام الماضي. إلا أنه في المقابل أشار مصدر مقرّب من العائلة الملكية، أن ماثيوز ينفي نفياً قاطعاً هذه الادعاءات ويطعن بما لا يقبل الشك بهذا الاتهام الكاذب والفاضح بالاغتصاب.

مع العلم أن ماثيوز هو أب لثلاثة أبناء هم جيمس وسبنسر ومايكل، الذي توفي في سن 22 عاماً لدى محاولته تسلق قمة ايفرست، إضافة إلى ابنة من زواج أول.