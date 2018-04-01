تعزيز التعاون بين مبادرة تكامل ومركز سلامة المرضى برعاية وزير الصحة

أحلام الجهني(صدى):

في ختام فعاليات نسخته الرابعة اليوم الأربعاء 28 مارس 2018م، قرر «منتدى الطب والقانون» الذي نظمه مركز القانون السعودي، واحتضنت فعالياته مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض، تكوين فريق عمل بين مركز القانون السعودي للتدريب والمركز السعودي لسلامة المرضى لوضع تصور جوهري وعملي لبلورة أهم التوصيات التي انتهى إليها المنتدى في توصية واحدة أو توصيتين جوهريتين قابلتين للإنجاز، وبما يتسق مع المرحلة التي تعيشها المملكة لتحقيق الإنجازات على أرض الواقع وليس مجرد شعارات وتوصيات لا يتم العمل بها، وضرورة أن يعكس هذا الفريق روح التكامل والتعاون بين المركزين ومشاركة وزارة الصحة وبرعاية معالي وزير الصحة ومختلف مؤسسات المجتمع بما يحدث طفرة حقيقية في القطاع الصحي.. وتم خلال المنتدى توقيع شراكة بين مبادرة تكامل للمعونة القضائية والمركز السعودي لسلامة المرضى، تستهدف الانتصار لحقوق المرضى وجميع من لهم علاقة بالقطاع الطبي.

المنتدى الذي دامت فعالياته على مدى ثلاثة أيام كان قد انطلق الاثنين الماضي تحت شعار «اعرف حقوقك» برعاية وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية والمركز السعودي لسلامة المرضى، وتضمن مجموعة من الجلسات المكثفة على مدى 20 ساعة معتمدة.

إلى ذلك، أعرب د.عبدالإله بن محمد الهوساوي مدير المركز السعودي لسلامة المرضى عن سعادته بالنجاح الذي حققه المنتدى والحفاوة التي قٌوبل بها سواء من جموع المشاركين أو أجهزة الدولة، ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن ذلك يعكس التجاوب الكبير من الجميع نحو رؤية 2030 التي هي أساس رفع الوعي وتحقيق النهضة المجتمعية على كل المستويات.

وشاركه الرأي الأستاذ صالح بن إبراهيم الخليفي مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، مؤكدًا أهمية هذه النوعية من المنتديات في نشر الثقافة الحقوقية، والتعاون بين جميع كيانات المجتمع سواء الرسمية أم الخاصة لتحقيق التكامل وإحداث تغيير شامل يصب في صالح المواطن.

فيما توجه المحامي ماجد قاروب، بالشكر لكل من ساهم في نجاح المنتدى، مؤكدًا أنه نجح عبر دوراته الأربع في زيادة الوعيظ الحقوقي بين المواطنين وكل من لهم علاقة بالقطاع الطبي، كما لفت الأنظار إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم خدمات أرقى للمواطن السعودي.

يشار إلى أن فعاليات المنتدى كانت قد انطلقت الاثنين الماضي وناقشت عبر عديد من الجلسات مجموعة من القضايا التي تُعنى برفع الثقافة الحقوقية في مجال الطب.