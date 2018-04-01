برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

لازال فريق برشلونة، متصدرا للدوري الإسبانى برصيد 76 نقطة، رغم تعادله مع مضيفه فريق إشبيلية بنتيجة 2 – 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، فى قمة مباريات الجولة 30 من منافسات الليجا.

في حين استطاع ريال مدريد، الحفاظ على مركزه الثالث بجدول ترتيب الدورى الإسباني بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق لاس بالماس بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 63، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 64 نقطة، والذى سيواجه مساء اليوم الأحد فريق ديبورتيفو لاكورونيا.

وأقيمت مواجهتان السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى الإسبانى، حيث تعادل أتلتيك بلباو مع سيلتا فيجو 1 – 1، وبنفس النتيجة جيرونا مع ليفانتي.