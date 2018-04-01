بالفيديو.. إليسا تخنق أحلام في ” ذافويس ” : ” آسفة على شو “

نورة الشهري (صدى):

أقدمت الفنانة إليسا على شنق صديقتها الفنانة أحلام، في آخر حلقات مرحلة المواجهة ببرنامج ” ذا فويس ” .

جاء ذلك بعدما مازحتها أحلام قائلة: ” أقولك شئ ، أنا آسفة ” ، لتقوم إليسا بممازحتها وخنقها قائلة : ” آسفة على شو “، وهو ما تسبب في مغادرة أحلام لمقعدها قائلة : ” آسفة إني غرت ” ، مشيرة إلى أنها شعرت من إليسا بالغيرة وأرادت أن تخطف المتسابقة منها.

وذلك بعد أن وقعت إليسا في حيرة شديدة بعدما اختارت الثنائي جيانا غنطوس وصفاء سعد من أجل التنافس على بطاقة التأهل لمرحلة “العروض المباشرة” من خلال تقديم أغنية ” قال إيه بيسألوني ” .