خزائن قطر تحت أقدام أردوغان.. تميم يسدد مديونيات الأندية التركية

طلال الضوي(صدى):

أضافت ولاية أردوغان سطرا جديدا في سجلات خضوعها لقطر،بأمرها للأمير المدلل تميم بن حمد بسد مديونيات أنديتها الكروية.

حيث كشفت مصادر متخصصة فى تحليل ونشر المواد التى تفضح نظام الدوحة، زيارة رئيس نادي بشكتاش التركي فكرت أوزمان لقطر ،بصحبة المخابراتي التركي أدهم صانجاق لتحصيل ” الجباية ” ،والتقى وزير الدفاع القطري خالد العطية في سابقة دبلوماسية .

وفي اجتماع آخر جمع التركيان برجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، كلف ” العطية ” الخطوط القطرية بتوقيع عقد لرعاية الفريق التركي.

الأمر الذي أثار غضب مشجعوا بشكتاش معربين عن رفضهم للصفقة المشبوهة، منددين بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت غضبا.

وبهذا فإن قطر تضع خزائنها تحت أقدام أردوغان ،لاستكمال التعاون في الاستيلاء على مقدرات المنطقة عبر زعزعة الاستقرار.