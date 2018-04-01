لازال غروره يتحدث.. إبراهيموفيتش: ” الجماهير أرادت رؤية زلاتان “

ماجد محمد(صدى):

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، أنه سعيد ببدايته مع فريقه الجديد بعد الفوز أمام فريق لوس أنجلوس.

وافتتح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مشواره مع لوس أنجلوس جالاكسي بتسجيل ثنائية فى شباك فريق لوس أنجلوس، في ديربى المدينة الشهيرة ضمن الجولة الرابعة من الدورى الأمريكى “المنطقة الغربية”.

وعلق إبراهيموفيتش بعد انتهاء المباراة: “سمعت الجماهير، وأنا على مقاعد البدلاء تردد نريد زلاتان فقررت أن أمنحهم زلاتان”.

وأضاف: “عندما سجلت الهدف الأول، راودنى شعور جيد، ركبتى بخير، وهذا رائع، كان على أن أفعل تلك الخطوة منذ سنوات ولكن لكل فيلم نهاية جيدة لا، وبداية جيدة أيضا”.

واختتم: “صدقونى، درجة الحرارة كانت عالية جدا، بعد دقائق فقط من تواجدى على مقاعد البدلاء كنت أرغب فى طلب مستحضر وقاية من الشمس”.