الجيش السوري يستعيد السيطرة على معظم الغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

أعلنت قيادة الجيش السوري ،السبت ، عن استعاد السيطرة على معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق وأن الجيش يواصل العمليات العسكرية في دوما آخر معقل للمعارضة بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش السوري في بيان ، إن الحملة العسكرية التي استمرت لأسابيع حققت الأمن للعاصمة وأدت أيضا إلى تأمين الطرق السريعة بين دمشق والمناطق الوسطى والشمالية والساحلية وكذلك مع المنطقة الشرقية عبر البادية وصولًا إلى الحدود العراقية.

وأضاف: ” غادرت آخر مجموعة من المقاتلين وعائلاتهم جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في وقت سابق بعد سقوط مدن أخرى ولم يتبق تحت سيطرة مقاتلي المعارضة سوى مدينة دوما “.

وتابع: ” وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي كبار قادة الجيش يدخلون نفس الطريق الذي استخدمته قافلة المسلحين، وغادر عشرات الآلاف المنطقة التي كانت تمثل مركزا تجاريا وصناعيا مهما وتعج بالحركة في ريف دمشق الشرقي والتي كان يقطنها نحو مليوني نسمة قبل تفجر الصراع “.

وأكد الجيش من جديد أن استرداد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة سيوقف الهجمات الصاروخية على العاصمة.