خادمة تكشف تفاصيل تعرضها للتعذيب من مالكة دار أزياء

بيروت(صدى):

استطاعت خادمة أثيوبية أن تنجو من الموت ،بعدما قررت أن تقفز من الطابق الثاني للمنزل الذي تعمل فيه لدى مالكة دار أزياء معروفة في لبنان، هربًا من التعذيب.

وروت الخادمة قصة معاناتها التي بدأت منذ بداية العمل في يوليو الماضي، برفقة فتاتين من جنسيتها، وأنها كانت تتعرّض للتعذيب منذ وصولها، على يد ربة المنزل وأولادها الثلاثة، وأنها أرادت منذ البداية الهروب من المنزل، لكنّها كانت تمنع من الخروج، أو حتّى الذهاب إلى البقالة.

وقالت إنهم كانوا يضربونها يوميًّا بسلك كهربائي، ويمسكونها من شعرها ويجرّونها في أرجاء الغرفة، ويضربون برأسها عرض الحائط بشكل يومي.

وقررت الفتاة الخلاص من ذلك التعذيب عبر القفز من الطابق الثاني فأصيبت ، الأمر الذي دفع برفيقتها التي كانت تنوي اللحاق بها الامتناع عن ذلك.