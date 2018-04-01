وتتوالى إنجازات ” الملكي “.. ريال مدريد يسجل رقما قياسيا في ركلات الجزاء

ماجد محمد(صدى):

استطاع الفريق ” الملكي” ريال مدريد الإسباني، أن يحقق رقما قياسيا جديدا في التهديف من ركلات الجزاء التي حصل خلال السنوات الأخيرة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ” بيج 5 “.

وتغلب ريال مدريد على مضيفة لاس بالماس، بنتيجة 3/0، مساء السبت، على ملعب “دي جران كاناريا “، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني ” الليجا “، وحصل على ركلتي جزاء سجل الأولى كريم بنزيما والثانية للويلزى جاريث بيل.

وأصبح ريال مدريد أكثر فريق تسجيلا لركلات الجزاء التى حصل عليها فى العقد الأخير بالدوريات الكبرى فى القارة العجوز، حيث سجل 77 هدفا من 91 ضربة حصل عليها.

وتفوق ريال مدريد فى القائمة على ميلان الإيطالي الذى أحرز 75 من إجمالى 93 ركلة جزاء حصل عليها، يليه روما برصيد 66 هدفا من أصل 81.