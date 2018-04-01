وحدة خاصة من حرس الحدود تقتل 15 حوثيا بينهم قناص في صعدة

فهمي محمد(صدى):

قامت وحدة خاصة من اللواء الخامس في قوات حرس الحدود بتنفيذ عملية عسكرية نوعية بمديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية معقل الحوثيين أمس السبت، وسيطرت على مرتفعات استراتيجية كانت عناصر الميليشيات تتمركز فيها.

وقال العميد صالح قروش إن الوحدة الخاصة تمكنت من التسلل لمنطقتي التبة الحمراء وجناح الصقر ومرتفعات أخرى مهمة يتمركز فيها الانقلابيون، ونتج من العملية مقتل 15 حوثيا بينهم قناص، فيما لاذ الباقون بالفرار، لافتاً إلى أن المناطق المحررة من شأنها قطع الإمدادات عن الحوثيين كونها تطل على منطقتي خشبان وأبواب الحديد.