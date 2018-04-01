بدون نيمار.. سان جرمان بطلًا لكأس الرابطة الفرنسية للمرة الخامسة على التوالي

ماجد محمد(صدى):

أحرز فريق باريس سان جرمان لقب كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه ،السبت، في بوردو على موناكو 3-صفر؛ في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ للإصابة.

ونجح سان جرمان في تحقيق فوزه الحادي والأربعين تواليًا في مسابقات الكؤوس المحلية، علمًا بأن خسارته الأخيرة في المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في البلاد بعد الدوري والكأس، تعود إلى نوفمبر 2012 في ربع النهائي أمام سانت اتيان بركلات الترجيح.

وسجل الأوروغوياني ادينسون كافاني من ركلة جزاء و86 ” والأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدفين.

وكان سان جرمان خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، فيما يخوض نصف نهائي الكأس المحلية ضد كاين ويتجه لإحراز لقب الدوري لتقدمه على موناكو بالذات بفارق 17 نقطة.