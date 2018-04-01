اتحاد جدة يسعى للوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين أمام الباطن

نواف السالم(صدى):

لقاء مرتقب يجمع اليوم بين فريقي الاتحاد والباطن، في مواجهة مثيرة في إطار بطولة كأس الملك في مبارة لابديل فيها عن الفوز.

وكان من المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والباطن أمس السبت، إلا أن لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم، قررت تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بناء على طلب مسئولى اتحاد جدة بسبب تأخر وصول الفريق بسبب إلغاء الرحلات الجوية يومى الخميس والجمعة الماضيين من مدينة “جدة” إلى “القيصومة” بسبب سوء الاحوال الجوية.

وصعد الباطن للدور نصف النهائى من منافسات البطولة، بعدما تغلب على النصر بهدف دون مقابل، بينما فاز اتحاد جدة على الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائى.