رقم ضخم لحالات الطلاق بالمملكة في شهر.. ومكة تتصدر

نايف السالم (صدى):

أكد التقرير الشهري لوزارة العدل عن شهر جمادى الآخر الماضي عن تسجيل 5158 حالة طلاق بمختلف مناطق المملكة، مقابل 10.490 حالة زواج جرى تسجيلها في نفس الشهر.

وبيّن أن مكة المكرمة تصدرت قائمة أكثر المناطق الموثقة بها صكوك الطلاق بعدد 1554، تلتها منطقة الرياض بـ 1055، فيما تذيلت القائمة منطقة الحدود الشمالية بـ 68 صكاً، موضحاً أن نصف صكوك الطلاق صدرت بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ولفت إلى أن عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة تراوحت بين 206 و317 صكاً، كما تراوحت عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهراً سابقة بين قرابة 2600 إلى 6100 صك.

وأوضح التقرير أن عقود النكاح المسجّلة خلال الشهر انخفضت بنسبة 7% عن نفس الشهر من العام الماضي، مشيراً إلى أن العقود التي كان طرفاها سعوديين بلغت 87% من النسبة الكلية، كما أن 44% من إجمالي العقود كان في منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيما تراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بمختلف المناطق بين 367 عقداً و861 عقداً.